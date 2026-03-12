Avio, portafoglio ordini e ricavi record nel 2025 e utile netto oltre la guidance

(Teleborsa) - Avio
, Società del settore aerospaziale quotata al segmento STAR di Borsa Italiana, ha chiuso il 2025 con un portafoglio ordini in linea con la Guidance
e pari a 2.166 milioni di Euro, in crescita di circa il 26% rispetto al 31 dicembre 2024. Gli ordini acquisiti nell’anno risultano pari a circa 1 miliardo di Euro, prevalentemente riconducibili a contratti per servizio di lancio di Vega acquisiti nell’ambito del trasferimento della responsabilità da Arianespace ad Avio, al contratto di importo superiore ai 200 milioni di Euro siglato con ArianeGroup per la produzione di componenti di Ariane 6, nonché, per circa 250 milioni di Euro, a ordini siglati in ambito propulsione solida per la difesa con controparti sia europee che statunitensi.
I Ricavi Netti
, pari a 542 milioni di Euro, si attestano sostanzialmente sul livello massimo delineato dalla Guidance
e risultano in crescita di circa il 23% rispetto al 2024 grazie principalmente alle attività di produzione di Vega C, all’incremento della produzione
di motori P120C/P160C per Ariane 6, nonché alla crescita del settore difesa.
L’EBITDA Reported
, pari a 32,3 milioni di Euro e in crescita di circa il 25% rispetto al 2024, risulta in linea con la Guidance
e riflette il miglioramento dei ricavi trainato principalmente dalla crescita del business spaziale. L'EBIT Reported
, pari a 12,0 milioni di Euro, riflette le medesime dinamiche di miglioramento dell’EBITDA e risulta in crescita di 3,6 milioni (+43%) rispetto al 31 dicembre 2024, sebbene tale incremento sia parzialmente compensato dalla crescita degli ammortamenti dovuti principalmente all’aumento di cadenza di Vega C e ai progetti di miglioramento in ambito IT.
L’EBITDA Adjusted
e l’EBIT Adjusted
, pari rispettivamente a 34,8 e 14,5 milioni di Euro, risultano parimenti in crescita rispetto ai corrispondenti dati dello scorso esercizio.
L’Utile Netto
, pari a 11,6 milioni di Euro, risulta superiore agli obiettivi di Guidance
e in crescita di 5,2 milioni (+82%) rispetto al 2024, riflettendo il miglioramento della performance operativa della Società nonché i proventi finanziari maturati sulla cassa disponibile.
La Posizione Finanziaria Netta
ammonta a 591,7 milioni di Euro, in aumento di circa 502 milioni rispetto al 31 dicembre 2024 grazie prevalentemente ai proventi netti derivanti dall’operazione di aumento di capitale in opzione conclusa a novembre 2025 e agli anticipi incassati relativi agli ordini registrati in particolare nell’ultimo trimestre dell’anno.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Guidance per i risultati annuali 2026
, che prevede: Portafoglio Ordini
a 2.000 – 2.100 milioni di Euro; Ricavi Netti
a 560 – 590 milioni di Euro; EBITDA Reported
a 27 – 35 milioni di Euro; EBITDA Adjusted
a 29 – 37 milioni di Euro; Utile Netto
a 8 – 13 milioni di Euro.
Il Consiglio ha inoltre deciso, sulla base dei risultati raggiunti nel 2025 e in linea con la dividend policy della Società, di proporre all’Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2026 la distribuzione di un dividendo pari a 6,8 milioni di Euro
(pari a 0,14846 Euro per azione
). I dividendi verranno messi in pagamento a partire dal 20 maggio 2026, con stacco cedola il 18 maggio 2026 e con data
di legittimazione a percepire il dividendo fissata il 19 maggio 2026 (c.d. record date).
Alla data del 12 marzo 2026 Avio detiene 985.747 azioni proprie
, pari al 2,11% del numero di azioni che costituiscono il capitale sociale.