Avio, portafoglio ordini e ricavi record nel 2025 e utile netto oltre la guidance

Avio

(Teleborsa) -, Società del settore aerospaziale quotata al segmento STAR di Borsa Italiana, ha chiuso il 2025 con une pari a 2.166 milioni di Euro, in crescita di circa il 26% rispetto al 31 dicembre 2024. Gli ordini acquisiti nell’anno risultano pari a circa 1 miliardo di Euro, prevalentemente riconducibili a contratti per servizio di lancio di Vega acquisiti nell’ambito del trasferimento della responsabilità da Arianespace ad Avio, al contratto di importo superiore ai 200 milioni di Euro siglato con ArianeGroup per la produzione di componenti di Ariane 6, nonché, per circa 250 milioni di Euro, a ordini siglati in ambito propulsione solida per la difesa con controparti sia europee che statunitensi., pari a 542 milioni di Euro, si attestano sostanzialmente sule risultano in crescita di circa il 23% rispetto al 2024 grazie principalmente alle attività di produzione di Vega C, all’incremento della produzionedi motori P120C/P160C per Ariane 6, nonché alla crescita del settore difesa.L’, pari a 32,3 milioni di Euro e in crescita di circa il 25% rispetto al 2024, risultae riflette il miglioramento dei ricavi trainato principalmente dalla crescita del business spaziale. L', pari a 12,0 milioni di Euro, riflette le medesime dinamiche di miglioramento dell’EBITDA e risulta in crescita di 3,6 milioni (+43%) rispetto al 31 dicembre 2024, sebbene tale incremento sia parzialmente compensato dalla crescita degli ammortamenti dovuti principalmente all’aumento di cadenza di Vega C e ai progetti di miglioramento in ambito IT.L’e l’, pari rispettivamente a 34,8 e 14,5 milioni di Euro, risultano parimenti in crescita rispetto ai corrispondenti dati dello scorso esercizio.L’, pari a 11,6 milioni di Euro, risultae in crescita di 5,2 milioni (+82%) rispetto al 2024, riflettendo il miglioramento della performance operativa della Società nonché i proventi finanziari maturati sulla cassa disponibile.Laammonta a 591,7 milioni di Euro, in aumento di circa 502 milioni rispetto al 31 dicembre 2024 grazie prevalentemente ai proventi netti derivanti dall’operazione di aumento di capitale in opzione conclusa a novembre 2025 e agli anticipi incassati relativi agli ordini registrati in particolare nell’ultimo trimestre dell’anno.Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la, che prevede:a 2.000 – 2.100 milioni di Euro;a 560 – 590 milioni di Euro;a 27 – 35 milioni di Euro;a 29 – 37 milioni di Euro;a 8 – 13 milioni di Euro.Il Consiglio ha inoltre deciso, sulla base dei risultati raggiunti nel 2025 e in linea con la dividend policy della Società, di proporre all’Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2026 la distribuzione di un(pari a). I dividendi verranno messi in pagamento a partire dal 20 maggio 2026, con stacco cedola il 18 maggio 2026 e con datadi legittimazione a percepire il dividendo fissata il 19 maggio 2026 (c.d. record date).Alla data del 12 marzo 2026 Avio detiene 985.747, pari al 2,11% del numero di azioni che costituiscono il capitale sociale.