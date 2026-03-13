Piazza Affari: spinge in avanti Avio

(Teleborsa) - Brillante rialzo per l' azienda aerospaziale italiana , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 7,69%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Avio evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Avio rispetto all'indice.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 35,05 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 37,2. Il peggioramento di Avio è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 33,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



