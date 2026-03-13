Piazza Affari: spinge in avanti Avio
(Teleborsa) - Brillante rialzo per l'azienda aerospaziale italiana, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 7,69%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Avio evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Avio rispetto all'indice.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 35,05 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 37,2. Il peggioramento di Avio è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 33,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
