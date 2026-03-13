Avio, dopo i conti arrivano nuovi target price: Equita e Intermonte salgono a 42 euro

(Teleborsa) - All’indomani della pubblicazione dei risultati 2025
, arrivano nuove indicazioni dagli analisti sul titolo Avio
.
Sia Equita Sim
sia Intermonte
hanno rivisto al rialzo il prezzo obiettivo, fissandolo a 42 euro. Equita ha confermato la raccomandazione "Buy", mentre Intermonte mantiene un giudizio "Outperform".
Le revisioni riflettono la lettura positiva dei conti e la maggiore visibilità sulle prospettive industriali del gruppo, impegnato nello sviluppo di nuovi programmi di propulsione e nel rafforzamento della pipeline ordini.
Il gruppo aerospaziale ha riportato nel periodo, portafoglio ordini e ricavi record e utile netto oltre la guidance. "Il 2025 ha rappresentato per Avio un anno di forte consolidamento
dei propri risultati e di importante svolta strategica", ha detto l'AD, Giulio Ranzo
commentando i risultati.
Intanto a Piazza Affari, il titolo Avio
scambia con una performance decisamente positiva del 5,62%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione all'azienda aerospaziale italiana
rispetto all'indice di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Avio
evidenzia un declino dei corsi verso area 34,58 Euro con prima area di resistenza vista a 36,73. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 33,47.