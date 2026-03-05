Fineco, analisti alzano target price con nuovo piano che posiziona la società come "AI winner"

(Teleborsa) - Equita
ha aumentato a 26 euro
per azione (dai precedenti 25,8 euro) il target price su Fineco
, banca fintech che fa parte del FTSE MIB, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo dopo il primo Capital Markets Day
della società che ha delineato
le principali direttrici strategiche per i prossimi anni, con target di crescita CAGR 2025-29 dell'EPS low double digit, sostenuto dal rafforzamento dei ricavi e da nuove iniziative di monetizzazione della base di asset. "Riteniamo il piano strategico solido e i target realistici - si legge nella ricerca - il titolo tratta a multipli interessanti (18x-16,5x P/E 2026-27E), sostenuti da crescita significativa e da un modello di business robusto e scalabile, che posiziona Fineco come un AI winner".Barclays
ha alzato a 28,50 euro
per azione (+2%) il target price su Fineco, confermando il rating "Overweight", ritenendo che il piano distingua Fineco nel medio-lungo termine, considerando i trend strutturali del settore, con una crescita a due cifre dell'utile per azione (EPS) nonostante l'aumento dei costi per il lancio delle nuove iniziative e la trasformazione della banca con l'intelligenza artificiale al centro. "Tre forze stanno trasformando il settore: A) intelligenza artificiale; B) generazione di ricchezza; C) consolidamento del settore bancario - si legge nella ricerca - Il piano industriale di Fineco ha risposto a questi cambiamenti in modo credibile
, a nostro avviso, per tre motivi: 1) La struttura tecnologica di Fineco e la proprietà dei dati dovrebbero consentire una solida implementazione dell'intelligenza artificiale (e i passaggi chiave sono già stati compiuti); 2) Il piano presenta una risposta completa alla concorrenza delle neo-banche (mantenendo al contempo i vantaggi rispetto alle banche tradizionali e agli altri operatori esistenti); 3) La crescita dei costi all'inizio dell'orizzonte del piano industriale è importante per consentire tutte le nuove azioni, ma è in progressivo calo".
Tra le altre banche d'affari, UBS
ha portato il target price a 24,4 euro
per azione dai precedenti 23,8 euro.