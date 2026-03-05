Milano 14:05
45.206 -0,29%
Nasdaq 4-mar
25.094 0,00%
Dow Jones 4-mar
48.739 +0,49%
Londra 14:05
10.551 -0,16%
Francoforte 14:05
24.146 -0,25%

Fineco, analisti alzano target price con nuovo piano che posiziona la società come "AI winner"

Banche, Finanza, Fintech, Consensus
Fineco, analisti alzano target price con nuovo piano che posiziona la società come "AI winner"
(Teleborsa) - Equita ha aumentato a 26 euro per azione (dai precedenti 25,8 euro) il target price su Fineco, banca fintech che fa parte del FTSE MIB, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo dopo il primo Capital Markets Day della società che ha delineato le principali direttrici strategiche per i prossimi anni, con target di crescita CAGR 2025-29 dell'EPS low double digit, sostenuto dal rafforzamento dei ricavi e da nuove iniziative di monetizzazione della base di asset. "Riteniamo il piano strategico solido e i target realistici - si legge nella ricerca - il titolo tratta a multipli interessanti (18x-16,5x P/E 2026-27E), sostenuti da crescita significativa e da un modello di business robusto e scalabile, che posiziona Fineco come un AI winner".

Barclays ha alzato a 28,50 euro per azione (+2%) il target price su Fineco, confermando il rating "Overweight", ritenendo che il piano distingua Fineco nel medio-lungo termine, considerando i trend strutturali del settore, con una crescita a due cifre dell'utile per azione (EPS) nonostante l'aumento dei costi per il lancio delle nuove iniziative e la trasformazione della banca con l'intelligenza artificiale al centro. "Tre forze stanno trasformando il settore: A) intelligenza artificiale; B) generazione di ricchezza; C) consolidamento del settore bancario - si legge nella ricerca - Il piano industriale di Fineco ha risposto a questi cambiamenti in modo credibile, a nostro avviso, per tre motivi: 1) La struttura tecnologica di Fineco e la proprietà dei dati dovrebbero consentire una solida implementazione dell'intelligenza artificiale (e i passaggi chiave sono già stati compiuti); 2) Il piano presenta una risposta completa alla concorrenza delle neo-banche (mantenendo al contempo i vantaggi rispetto alle banche tradizionali e agli altri operatori esistenti); 3) La crescita dei costi all'inizio dell'orizzonte del piano industriale è importante per consentire tutte le nuove azioni, ma è in progressivo calo".

Tra le altre banche d'affari, UBS ha portato il target price a 24,4 euro per azione dai precedenti 23,8 euro.
Condividi
```