Milano 17:29
45.047 -0,20%
Nasdaq 17:32
25.567 -1,75%
Dow Jones 17:32
48.897 -0,24%
Londra 17:29
10.171 +0,16%
Francoforte 17:30
24.293 -2,13%

Borsa: Giornata cauta per Parigi (+0,06%)

Il CAC40 termina gli scambi a 8.071,36 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Parigi (+0,06%)
Non si allontana dalla parità Parigi, che mostra un deludente +0,06%, archiviando la seduta a 8.071,36 punti.
Condividi
```