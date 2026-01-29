Milano 28-gen
45.139 0,00%
Nasdaq 28-gen
26.023 +0,32%
Dow Jones 28-gen
49.016 +0,02%
Londra 28-gen
10.154 0,00%
Francoforte 28-gen
24.823 0,00%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,54%

Hang Seng a 27.975,81 punti

In breve, Finanza
Indice Hang Seng +0,54% a quota 27.975,81 all'apertura pomeridiana.
