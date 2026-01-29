Milano 14:19
45.424 +0,63%
Nasdaq 28-gen
26.023 0,00%
Dow Jones 28-gen
49.016 +0,02%
Londra 14:19
10.239 +0,83%
Francoforte 14:19
24.545 -1,12%

Borsa: Milano avanza dello 0,55% alle 13:00

Il FTSE MIB scambia a 45.389,11 punti

In breve, Finanza
Milano riporta un modesto guadagno dello 0,55%, con 45.389,11 punti alle 13:00.
