Milano 16:37
46.324 +0,69%
Nasdaq 16:37
25.414 -1,26%
Dow Jones 16:37
49.439 +0,06%
Londra 16:37
10.290 -0,50%
Francoforte 16:37
24.747 -0,20%

Borsa: Milano avanza dello 0,52% alle 16:00

Il FTSE MIB scambia a 46.245,9 punti

In breve, Finanza
Borsa: Milano avanza dello 0,52% alle 16:00
Milano riporta un modesto guadagno dello 0,52%, con 46.245,9 punti alle 16:00.
Condividi
```