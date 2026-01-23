Milano 15:53
44.651 -0,98%
Nasdaq 15:53
25.491 -0,11%
Dow Jones 15:53
49.057 -0,66%
Londra 15:53
10.139 -0,10%
Francoforte 15:52
24.843 -0,06%

Borsa: Rosso per Milano, in calo dello 0,87% alle 16:00

Il FTSE MIB si muove a 44.697,72 punti

In breve, Finanza
Milano, in perdita dello 0,87% alle 16:00, tratta in ribasso a 44.697,72 punti.
