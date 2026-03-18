Milano 12:19
45.385 +1,11%
Nasdaq 17-mar
24.780 +0,51%
Dow Jones 17-mar
46.993 +0,10%
Londra 12:19
10.446 +0,41%
Francoforte 12:19
23.949 +0,92%

Borsa: Scambi in positivo per Milano, in progresso dello 0,78% alle 10:30

Il FTSE MIB tratta in utile a 45.237,37 punti

In breve, Finanza
Borsa: Scambi in positivo per Milano, in progresso dello 0,78% alle 10:30
Spunto rialzista dello 0,78% per Milano, alle 10:30, che continua le contrattazioni a 45.237,37 punti.
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