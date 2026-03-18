Milano 16:01
44.683 -0,46%
Nasdaq 16:01
24.677 -0,42%
Dow Jones 16:01
46.653 -0,72%
Londra 16:01
10.309 -0,91%
Francoforte 16:00
23.512 -0,92%

Borsa: Scambi in positivo per Milano, in progresso dello 0,81% alle 13:00

Il FTSE MIB tratta in utile a 45.250,77 punti

In breve, Finanza
Borsa: Scambi in positivo per Milano, in progresso dello 0,81% alle 13:00
Spunto rialzista dello 0,81% per Milano, alle 13:00, che continua le contrattazioni a 45.250,77 punti.
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