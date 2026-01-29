Milano 17:29
45.047 -0,20%
Nasdaq 17:32
25.567 -1,75%
Dow Jones 17:32
48.897 -0,24%
Londra 17:29
10.171 +0,16%
Francoforte 17:30
24.293 -2,13%

Il FTSE MIB termina le contrattazioni a 45.075,6 punti

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (-0,14%)
Chiude sulla parità Milano, che propone sul finale un -0,14% e archivia gli scambi a 45.075,6 punti.
