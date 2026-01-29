Eurocommercial Properties, completato rifinanziamento. Attività di leasing solida in Italia

Eurocommercial Properties

(Teleborsa) -, società di investimenti immobiliari quotata su Euronext Milan con un dual listing, ha informato che, per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025,anziché un acconto sul dividendo in contanti di 0,72 euro per azione. A seguito di tale adesione, la società ha emesso 259.959 nuove azioni a un prezzo di emissione di 28,80 euro per ciascuna nuova azione. Di conseguenza, del dividendo disponibile di 39,2 milioni di euro, un importo di 7,5 milioni di euro non è stato pagato in contanti.Dopo l'annuncio del 23 dicembre 2025 relativo all'ottenimento di 525 milioni di euro di nuovi finanziamenti a lungo termine, la società ha. Questo includeva il rifinanziamento quinquennale da 270 milioni di euro de I Gigli a Firenze, completato il 15 gennaio 2026, concordato cone BayernLB; il rifinanziamento settennale da 200 milioni di euro di Carosello a Milano, completato il 19 gennaio 2026, concordato con; e il rifinanziamento finale quinquennale di 600 milioni di corone svedesi (circa 55 milioni di euro) di C4 a Kristianstad, concordato con Postbank, una filiale di"Il completamento di questo programma di rifinanziamento da 525 milioni di euro rappresenta un- ha detto il- Estende la scadenza media del debito del Gruppo a quasi cinque anni e garantisce che non siano necessari rifinanziamenti significativi fino al 2029, rafforzando la nostra flessibilità e visibilità finanziaria".Tra gli aggiornamenti operativi, Eurocommercial Properties ha fatto sapere che l'che arricchiscono l'offerta retail dell'intero portafoglio. Un momento saliente del quarto trimestre del 2025 è stata l'apertura di un nuovo negozio Pull & Bear presso I Gigli, realizzato nell'ambito del progetto di remerchandising in corso e caratterizzato dall'ultimo format del marchio, una novità assoluta per l'Italia. L'apertura del primo negozio Primor all'interno del portafoglio italiano di Eurocommercial presso il Centro Commerciale Curno ha sancito una nuova partnership con il principale marchio spagnolo di profumeria e ha raggiunto ottimi livelli di vendita sin dal lancio. Inoltre, New Martina, un marchio di accessori guidato da influencer con recenti aperture presso Fiordaliso e I Gigli, sta generando ottimi risultati iniziali, sostenendo sia il traffico che le vendite. Contemporaneamente, i lavori di riorganizzazione dei punti vendita di Collestrada e Cremona Po, tra cui l'introduzione di Primark, procedono come previsto.