Morgan Stanley rivede i rating sulle banche italiane e avvia copertura su MPS e BPER

(Teleborsa) - Morgan Stanley
ha avviato la copertura
su BPER
con rating "overweight" e un target price di 13,90 euro euro per azione, e su MPS
con raccomandazione "equal weight" e target price di 10,40 euro.
Tra quelle già in copertura, downgrade
a "underweight" da "equal weight" per Banco BPM
, con target price alzato però a 14 euro per azione dai precedenti 13,3 euro.
Sulle big, ha alzato il target price
su UniCredit
a 82,60 euro per azione dai precedenti da 76 euro, su Intesa Sanpaolo
a 7,2 euro per azione dai precedenti 6,8 euro.