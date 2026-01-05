Milano 12:30
45.711 +0,74%
Nasdaq 2-gen
25.206 0,00%
Dow Jones 2-gen
48.382 +0,66%
Londra 12:30
9.970 +0,19%
Francoforte 12:30
24.712 +0,71%

Morgan Stanley rivede i rating sulle banche italiane e avvia copertura su MPS e BPER

Banche, Finanza, Consensus
Morgan Stanley rivede i rating sulle banche italiane e avvia copertura su MPS e BPER
(Teleborsa) - Morgan Stanley ha avviato la copertura su BPER con rating "overweight" e un target price di 13,90 euro euro per azione, e su MPS con raccomandazione "equal weight" e target price di 10,40 euro.

Tra quelle già in copertura, downgrade a "underweight" da "equal weight" per Banco BPM, con target price alzato però a 14 euro per azione dai precedenti 13,3 euro.

Sulle big, ha alzato il target price su UniCredit a 82,60 euro per azione dai precedenti da 76 euro, su Intesa Sanpaolo a 7,2 euro per azione dai precedenti 6,8 euro.

Condividi
```