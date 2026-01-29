Eutelsat, salta la cessione a EQT delle infrastrutture passive del segmento di terra

(Teleborsa) - Eutelsat
, colosso francese delle comunicazioni satellitari, ha annunciato che la transazione attualmente in corso per la cessione delle sue infrastrutture passive del segmento di terra
all'investitore di private equity EQT Infrastructure VI non verrà portata a termine
, poiché non sono state soddisfatte tutte le condizioni sospensive.
Il ricavato netto attribuibile a Eutelsat dalla transazione sarebbe stato di circa 550 milioni di euro, mentre l'impatto negativo annualizzato sull'EBITDA rettificato
associato al contratto di servizio stipulato con il potenziale acquirente è stato di 75-80 milioni di euro
.
Il mancato completamento dell'operazione non ha alcun impatto sugli obiettivi finanziari per l'esercizio finanziario 2025-26, ad eccezione del rapporto tra indebitamento netto ed EBITDA
, che ora si prevede si attesti a circa 2,7 volte
alla fine dell'esercizio finanziario (rispetto a 2,5 volte in precedenza). Il margine EBITDA per l'esercizio finanziario 2028-29 è ora previsto intorno al 65% (rispetto a circa il 60% in precedenza).
"Il mancato completamento dell'operazione non incide sulla capacità di Eutelsat di finanziare le spese in conto capitale
relative al suo percorso di crescita strategica", viene sottolineato in una nota.