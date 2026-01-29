Eutelsat, salta la cessione a EQT delle infrastrutture passive del segmento di terra

Eutelsat

(Teleborsa) -, colosso francese delle comunicazioni satellitari, ha annunciato che la transazione attualmente in corso per laall'investitore di private equity EQT Infrastructure VI, poiché non sono state soddisfatte tutte le condizioni sospensive.Il ricavato netto attribuibile a Eutelsat dalla transazione sarebbe stato di circa 550 milioni di euro, mentre l'associato al contratto di servizio stipulato con il potenziale acquirente è stato diIl mancato completamento dell'operazione non ha alcun impatto sugli obiettivi finanziari per l'esercizio finanziario 2025-26, ad eccezione del, chealla fine dell'esercizio finanziario (rispetto a 2,5 volte in precedenza). Il margine EBITDA per l'esercizio finanziario 2028-29 è ora previsto intorno al 65% (rispetto a circa il 60% in precedenza)."Il mancato completamento dell'operazionerelative al suo percorso di crescita strategica", viene sottolineato in una nota.