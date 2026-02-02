Milano 17:35
Crolla a New York EQT
(Teleborsa) - Pressione sul principale produttore americano di gas naturale, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,21%.

L'andamento di EQT nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo status tecnico di EQT è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 55,63 USD, mentre il primo supporto è stimato a 54,18. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 57,08.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
