Crolla a New York EQT

(Teleborsa) - Pressione sul principale produttore americano di gas naturale
, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,21%.
L'andamento di EQT
nella settimana, rispetto all'S&P-500
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status tecnico di EQT
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 55,63 USD, mentre il primo supporto è stimato a 54,18. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 57,08.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)