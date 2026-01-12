Airbus, contratto con Eutelsat per 340 ulteriori satelliti OneWeb in orbita bassa

Airbus

(Teleborsa) -consolida la propria leadership nel settore aerospaziale siglando un nuovo contratto conper la costruzione didestinati allain orbita bassa (LEO). L’accordo segue l'ordine di 100 unità siglato nel dicembre 2024, portando il portafoglio ordini complessivo di Eutelsat presso il costruttore europeo a 440 satelliti.Ladelle unità sarà concentrata presso lo stabilimento di, dove Airbus ha recentemente implementato una nuova linea di produzione dedicata. Il cronoprogramma prevede l’inizio delle consegne entro la fine del 2026. L'operazione riveste una valenza strategica non solo industriale, ma anche politica, rappresentando un avanzamento verso il consolidamento della sovranità europea nelle infrastrutture spaziali.Laopera attualmente con oltre 600 satelliti distribuiti su 12 piani orbitali sincronizzati a un’altitudine di 1.200 km. I nuovi satelliti commissionati ad Airbus avranno il compito di garantire la piena continuità del servizio, sostituendo progressivamente i lotti iniziali prossimi al termine della vita operativa."Questo nuovo contratto da parte di Eutelsat rappresenta un riconoscimento della nostra competenza nella progettazione e produzione di satelliti LEO. Airbus è un partner e fornitore chiave di Eutelsat da oltre 30 anni, e questo contratto consolida ulteriormente il nostro importante rapporto", ha dichiarato, Head of Space Systems in Airbus."Siamo lieti di affidarci al nostro partner di lunga data, Airbus, per l'acquisto di questi nuovi satelliti. Garantiranno la continuità del servizio per il crescente numero di nostri clienti e partner di distribuzione che beneficiano delle prestazioni senza eguali della nostra capacità LEO, onnipresente e a bassa latenza, consentendoci di proseguire nel nostro percorso di crescita", ha dichiarato, Chief Executive Officer di Eutelsat.