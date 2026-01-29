Eventi e scadenze del 29 gennaio 2026

Giovedì 29/01/2026

Apple

Brembo

Caterpillar

Deutsche Bank

easyJet

Giocamondo Study

Hennes & Mauritz

H-Farm

Honeywell International

ING Groep

Lloyds Banking Group

Lockheed Martin

Manpowergroup

Mastercard

Nasdaq

Nokia Oyj

Roche Holding Ltd

Safilo

SanDisk

Sanofi

SAP

Shell

STMicroelectronics

Visa

(Teleborsa) -- Visita di Stato del Presidente Sergio Mattarella negli Emirati Arabi Uniti- Roma - Forum internazionale il 28 presso Palazzo Farnese (Ambasciata Francese) su democrazia, indipendenza UE, equilibri intergenerazionali e spesa pubblica; il 29 all'Auditorium Parco della Musica su difesa, innovazione e regolamentazione tech. Coinvolge leader UE, economisti, rettori universitari, giornalisti e CEO. Tra gli interventi, Raffaele Fitto, Piero Cipollone, Carlo Cottarelli, il ministro Foti, l'ammiraglio Cavo Dragone e l'Ambasciata di Francia in Italia- Fiera del Levante, Bari - Seconda edizione di EVOLIO Expo, la fiera di riferimento B2B che accoglie in esposizione i produttori di olio EVO e si rivolge a tutto il bacino del Mediterraneo- Il Consiglio procederà a uno scambio di opinioni sulla situazione in Medio Oriente e nella regione dei Grandi Laghi oltre che sul conflitto Russai-Ucraina. Inoltre, i ministri discuteranno informalmente delle prospettive per il 2026 e procederanno a uno scambio di opinioni con Volker Türk, Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, durante una colazione di lavoro- Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia08:00 -- Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel 4° trimestre 202509:30 -- Palazzo Sciarra Colonna, Roma - Prima edizione dell'evento promosso da Bruno Vespa e Comin & Partners in collaborazione con l'Istituto Affari Internazionali (IAI). Interverranno, tra gli altri, i ministri Crosetto e Musumeci, Michele Valensise (Presidente IAI), Pierroberto Folgiero (AD di Fincantieri), Luca Vincenzo Maria Salamone (DG dell'ASI), Stefania Pompili (AD di Sopra Steria Italia) e Massimo Claudio Comparini (Managing Director della Space Division Leonardo)10:00 -- INNSiDE Milano Torre GalFa, Milano - Incontro informale in cui si parlerà delle novità di Wizz Air e della connettività aerea tra l'Italia e la Spagna. Verrà presentata una breve panoramica sulle rotte attive e sulle nuove connessioni tra i due Paesi. Interverranno Gabriele Imperiale (Corporate Communication Manager, Wizz Air) e Blanca Pérez-Sauquillo (Direttrice Ente Spagnolo del Turismo a Milano)10:30 -- Conferenza stampa del Gruppo BEI sui risultati annuali nella sala stampa del Consiglio europeo. La presidente della BEI, Nadia Calviño, presenterà una panoramica delle attività e dell'impatto del Gruppo nel 2025, e un outlook sulle priorità della banca dell'UE per il 2026, tra cui la transizione verde, la competitività e l'innovazione, la sicurezza e la difesa11:00 -- Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Roma - Conferenza stampa di presentazione di SANA FOOD, che si svolgerà a BolognaFiere dal prossimo 22 al 24 febbraio. Interverranno, tra gli altri, Luigi D'Eramo (Sottosegretario di Stato al Ministero dell'agricoltura), Matteo Zoppas (Presidente Agenzia ICE) in attesa di conferma, Barbara Nappini (Presidente Slow Food Italia) e Rossano Bozzi (Direttore Business Unit BolognaFiere)11:00 -- Centro Congressi Unione Industriali Torino - Presentazione del Protocollo Confindustria e Cassa Depositi e Prestiti, il nuovo accordo di collaborazione tra le due istituzioni e illustrazione degli strumenti che il Gruppo CDP mette a disposizione del mondo imprenditoriale. Partecipano, tra gli altri, Marco Gay (Presidente Unione Industriali Torino), Giovanni Gorno Tempini (Presidente CDP) Regina Corradini D'Arienzo, (AD SIMEST), Dario Scannapieco (AD CDP) e Angelo Camilli (Vice Presidente Confindustria per il Credito, la Finanza e il Fisco)11:00 -- Europa Experience – David Sassoli, Roma - Conferenza di presentazione dei risultati conseguiti in Italia nel 2025 dal Gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI e FEI). Nel corso della conferenza, Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente della BEI, illustrerà le principali attività e l'impatto del Gruppo BEI in Italia nel 202514:30 -- Circolo del Tennis del Foro Italico, Roma - Presentazione della terza edizione del Rapporto Sport realizzato dall'Istituto per il credito sportivo e culturale (ICSC) e Sport e Salute (SeS), nell'ambito del progetto Osservatorio nazionale sul settore sportivo. Interverranno, tra gli altri, Andrea Abodi (Ministro per lo Sport e i Giovani), Marco Mezzaroma (Presidente Sport e Salute), Luciano Buonfiglio (Presidente CONI) e Beniamino Quintieri (Presidente Istituto per il Credito Sportivo e Culturale)15:00 -- Università degli Studi Link, Roma - Evento promosso da Classeditori e Mf Milano Finanza, con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del mondo economico-finanziario, delle infrastrutture, dell'energia, della tecnologia e dello sport. Tra gli interventi, il ministro Urso, i Presidenti di CONSOB, AGCM, Unindustria, Maire , Autorità Nazionale Anticorruzione e l'AD e DG di Ferrovie dello Stato Italiane15:30 -- il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra a Palazzo Chigi il Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola- Asta medio-lungo; Regolamento BTP Short - BTP€i- Risultati di periodo- CDA: Approvazione risultati preliminari 2025- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo: Q1 2026- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo: Q4 2025- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo: Q4 2025- Risultati di periodo: Q4 2025- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo: FY 2025- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo: Q4 2025- Risultati di periodo- Appuntamento: Conference call con analisti, investitori e media alle ore 9:30 per discutere la performance del quarto trimestre e dell’anno 2025 e le attuali previsioni sulle attività - CDA: Q4 e FY 2025- Risultati di periodo