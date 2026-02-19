Milano
Giovedì 19 Febbraio 2026, ore 16.36
Borsa Italiana, ING Bank nuovo aderente al mercato MOT
Banche
,
Finanza
19 febbraio 2026 - 16.24
(Teleborsa) -
Borsa Italiana
ha comunicato che, a partire dal 23 febbraio 2026, è disposto l'
avvio dell'operatività sul mercato MOT
per l'operatore
ING Bank
.
