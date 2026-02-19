Milano 16:19
Borsa Italiana, ING Bank nuovo aderente al mercato MOT
(Teleborsa) - Borsa Italiana ha comunicato che, a partire dal 23 febbraio 2026, è disposto l'avvio dell'operatività sul mercato MOT per l'operatore ING Bank.
