Dazi, USA riduce tassazione antidumping su pasta italiana

(Teleborsa) - In un contesto difficile in scia all'escalation di tensione in Medio Oriente e le ripercussioni ad esso correlato, arriva una buona notizia: il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha, infatti, pubblicato la decisione finale sul caso dei dazi americani per 13 marchi di pasta italiana accusati di presunte pratiche commerciali di esportazione verso gli Stati Uniti a costi inferiori rispetto a quelli di mercato ('dumping'). Decisione che riconsidera in misura significativa l'entità dei dazi provvisori antidumping resi noti il 4 settembre scorso. Lo ha reso noto la Farnesina.



Nel dettaglio: la pasta Garofalo vede ridotto il margine antidumping al 7% (rispetto al 91,7% della decisione preliminare del settembre scorso e al 13,89% della decisione post-preliminare del 31 dicembre scorso). Alla Molisana viene applicato un dazio antidumping del 2,65% (rispetto al 91,7% della decisione preliminare del settembre scorso e al 2,26% del 31 dicembre scorso). Il dazio antidumping applicato alle altre 11 aziende interessate della procedura è del 5,21% (rispetto al 91,7% del settembre scorso e al 9,09% del 31 dicembre scorso).



L'esito positivo dell'indagine, sottolinea la Farnesina, giunge al seguito di un tempestivo intervento del governo italiano e della Commissione Europea a sostegno dei produttori italiani di pasta coinvolti, attraverso il deposito di memorie difensive, e grazie alla collaborazione delle aziende italiane con le autorità Usa tramite l'invio di documentazione supplementare.



"C'è chi dava l'allarme e chi invece manteneva la calma e si impegnava per risolvere il problema. Ci siamo messi al lavoro immediatamente con la nostra ambasciata a Washington, guidata da Marco Peronaci e con i colleghi del Governo, per annullare quella che appariva fin da subito una misura ingiustificata. L'abbassamento significativo dei dazi sulla pasta rende giustizia alle nostre aziende e a un prodotto simbolo del Made in Italy nel mercato statunitense", commenta il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

