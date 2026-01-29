Milano 11:00
Francoforte: i venditori si accaniscono su SAP

(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia software tedesca, che tratta in perdita del 9,48% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di SAP rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


La situazione di medio periodo della società tech resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 181,1 Euro. Supporto visto a quota 173. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 189,3.

