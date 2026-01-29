Francoforte: i venditori si accaniscono su SAP

(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia software tedesca
, che tratta in perdita del 9,48% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di SAP
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
La situazione di medio periodo della società tech
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 181,1 Euro. Supporto visto a quota 173. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 189,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)