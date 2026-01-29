Giorgetti: vedremo di rendere tassa su pacchi coerente con norme Ue

(Teleborsa) - Sull'eventuale rinvio dell'applicazione della tassa sui pacchi "valuteremo. C'è una decisione europea e vedremo di renderla coerente".
Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti,
rispondendo a una domanda suglie mendamenti di maggioranza al decreto Milleproroghe che puntano a posticipare la tassa, a margine della presentazione di un volume su Roberto Maroni alla Camera dei deputati"Oggi non credo proprio":
ha risposto così il Ministro a chi gli chiedeva se il Consiglio dei ministri di oggi possa indicare il nome del nuovo presidente della Consob.