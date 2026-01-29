Milano 14:21
45.440 +0,67%
Nasdaq 28-gen
26.023 0,00%
Dow Jones 28-gen
49.016 +0,02%
Londra 14:21
10.242 +0,86%
Francoforte 14:21
24.552 -1,09%

Giorgetti: vedremo di rendere tassa su pacchi coerente con norme Ue

(Teleborsa) - Sull'eventuale rinvio dell'applicazione della tassa sui pacchi "valuteremo. C'è una decisione europea e vedremo di renderla coerente". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, rispondendo a una domanda suglie mendamenti di maggioranza al decreto Milleproroghe che puntano a posticipare la tassa, a margine della presentazione di un volume su Roberto Maroni alla Camera dei deputati

"Oggi non credo proprio": ha risposto così il Ministro a chi gli chiedeva se il Consiglio dei ministri di oggi possa indicare il nome del nuovo presidente della Consob.
