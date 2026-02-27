Frosinone guarda al Golfo: la Ciociaria si candida a hub strategico per gli investimenti arabi

(Teleborsa) - La Ciociaria alza lo sguardo verso il Medio Oriente e si candida a diventare interlocutore diretto nei grandi programmi di investimento dei Paesi arabi. L'obiettivo è chiaro: attrarre capitali, costruire partnership industriali e rafforzare la presenza delle imprese locali nei mercati del Golfo. È questo il messaggio emerso dall'nella cornice della Corte d'Avalos – Castello Ducale di Monte San Giovanni Campano, momento di confronto operativo tra rappresentanti istituzionali italiani e diplomatici dell'area araba.Al centro del dialogo, la volontà di trasformare le relazioni economiche tra Italia e Paesi del Golfo inUn'area che può contare su una solida tradizione manifatturiera, su un comparto farmaceutico altamente specializzato e su produzioni agroalimentari riconosciute a livello internazionale.A rimarcare la dimensione strategica del percorso è stato, che ha sottolineato come il rafforzamento della cooperazione economica passi dal coinvolgimento diretto dei territori e delle loro filiere produttive di eccellenza, in un'ottica di sviluppo condiviso e sostenibile.Il confronto ha messo a fuoco un asse preciso: integrazione tra know-how tecnologico italiano e capacità di investimento dei fondi dell'area araba. In questo scenario, MSDesk Italy ha ribadito il proprio ruolo di mediatore istituzionale ed economico, accompagnando le imprese locali in percorsi strutturati di internazionalizzazione e facilitando il contatto con investitori e stakeholder del Golfo.Perla sfida è trasformare il dialogo diplomatico in risultati tangibili: attrazione di capitali, creazione di joint venture e apertura di nuovi mercati per le aziende ciociare.Dal versante saudita,, ha parlato di relazioni economiche in fase di rinnovato dinamismo tra il Regno e l'Italia, indicando nelle competenze industriali della provincia di Frosinone una base solida per sviluppare nuove collaborazioni nell'ambito dei programmi di crescita e modernizzazione sauditi.la Ciociaria non intende restare ai margini delle grandi direttrici internazionali degli investimenti, ma punta a inserirsi stabilmente nella diplomazia economica tra Italia e mondo arabo, trasformando il dialogo in sviluppo concreto per il territorio.