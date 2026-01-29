Il calendario societario 2026 di Poste Italiane

(Teleborsa) - La più grande infrastruttura di servizi in Italia
ha reso noto in un comunicato il calendario finanziari
o per l'anno 2026
e le date delle presentazioni
dei dati contabili della società ad analisti e investitori.
Il management di Poste Italiane
prevede inoltre che il pagamento dei dividendi
nel corso dell’anno si articoli come segue:
• 24 giugno
2026: pagamento del saldo
del dividendo
dell’esercizio 2025, con data stacco il 22 giugno
• 25 novembre
2026: pagamento dell'acconto
sul dividendo
dell'esercizio 2026, con data stacco il 23 novembre Mercoledì 25/02/2026 CDA
: Approvazione dei risultati preliminari di Gruppo relativi all’esercizio 2025 Giovedì 26/02/2026 Appuntamento
: Presentazione dei risultati preliminari di Gruppo FY2025 e della guidance 2026 del piano strategico "The Connecting Platform" Martedì 17/03/2026 CDA
: Approvazione del bilancio consolidato del Gruppo Poste Italiane, del progetto del bilancio di esercizio di Poste Italiane S.p.A. al 31 dicembre 2025 e della proposta di destinazione degli utili Lunedì 27/04/2026 Assemblea
: Approvazione del bilancio di esercizio di Poste Italiane S.p.A. al 31 dicembre 2025 e destinazione degli utili - unica convocazione Mercoledì 06/05/2026 CDA
: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2026 Giovedì 07/05/2026 Appuntamento
: Presentazione dei risultati di Gruppo Q1-26 Giovedì 23/07/2026 CDA
: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026 Venerdì 24/07/2026 Appuntamento
: Presentazione dei risultati di Gruppo Q2 & H1-26 Mercoledì 11/11/2026 CDA
: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2026 Giovedì 12/11/2026 Appuntamento
: Presentazione dei risultati di Gruppo Q3 & 9M-26