Milano 17:35
45.076 -0,14%
Nasdaq 20:33
25.735 -1,10%
Dow Jones 20:33
48.994 -0,05%
Londra 17:35
10.172 +0,17%
Francoforte 17:35
24.309 -2,07%

Il calendario societario 2026 di Poste Italiane

I principali eventi economici societari dell'anno: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

Calendar, Finanza, Calendario annuale
Il calendario societario 2026 di Poste Italiane
(Teleborsa) - La più grande infrastruttura di servizi in Italia ha reso noto in un comunicato il calendario finanziario per l'anno 2026 e le date delle presentazioni dei dati contabili della società ad analisti e investitori.
Il management di Poste Italiane prevede inoltre che il pagamento dei dividendi nel corso dell’anno si articoli come segue:
24 giugno 2026: pagamento del saldo del dividendo dell’esercizio 2025, con data stacco il 22 giugno
25 novembre 2026: pagamento dell'acconto sul dividendo dell'esercizio 2026, con data stacco il 23 novembre



Mercoledì 25/02/2026
CDA: Approvazione dei risultati preliminari di Gruppo relativi all’esercizio 2025

Giovedì 26/02/2026
Appuntamento: Presentazione dei risultati preliminari di Gruppo FY2025 e della guidance 2026 del piano strategico "The Connecting Platform"

Martedì 17/03/2026
CDA: Approvazione del bilancio consolidato del Gruppo Poste Italiane, del progetto del bilancio di esercizio di Poste Italiane S.p.A. al 31 dicembre 2025 e della proposta di destinazione degli utili

Lunedì 27/04/2026
Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio di Poste Italiane S.p.A. al 31 dicembre 2025 e destinazione degli utili - unica convocazione

Mercoledì 06/05/2026
CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2026

Giovedì 07/05/2026
Appuntamento: Presentazione dei risultati di Gruppo Q1-26

Giovedì 23/07/2026
CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026

Venerdì 24/07/2026
Appuntamento: Presentazione dei risultati di Gruppo Q2 & H1-26

Mercoledì 11/11/2026
CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2026

Giovedì 12/11/2026
Appuntamento: Presentazione dei risultati di Gruppo Q3 & 9M-26
Condividi
```