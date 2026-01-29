Il calendario societario 2026 di Poste Italiane

più grande infrastruttura di servizi in Italia

(Teleborsa) - Laha reso noto in un comunicato ilo per l'annoe le date delledei dati contabili della società ad analisti e investitori.Il management diprevede inoltre che il pagamento deinel corso dell’anno si articoli come segue:2026: pagamento deldeldell’esercizio 2025, con data stacco il 22 giugno2026: pagamento dell'suldell'esercizio 2026, con data stacco il 23 novembre: Approvazione dei risultati preliminari di Gruppo relativi all’esercizio 2025: Presentazione dei risultati preliminari di Gruppo FY2025 e della guidance 2026 del piano strategico "The Connecting Platform": Approvazione del bilancio consolidato del Gruppo Poste Italiane, del progetto del bilancio di esercizio di Poste Italiane S.p.A. al 31 dicembre 2025 e della proposta di destinazione degli utili: Approvazione del bilancio di esercizio di Poste Italiane S.p.A. al 31 dicembre 2025 e destinazione degli utili - unica convocazione: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2026: Presentazione dei risultati di Gruppo Q1-26: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026: Presentazione dei risultati di Gruppo Q2 & H1-26: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2026: Presentazione dei risultati di Gruppo Q3 & 9M-26