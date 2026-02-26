Eventi e scadenze del 26 febbraio 2026

(Teleborsa) -
Giovedì 26/02/2026 Appuntamenti
: Milano Fashion Week Women 2026
- Torna Milano Moda Donna, settimana dedicata alla moda femminile, con numerose sfilate e presentazioni delle grandi Maison che hanno reso famoso il Made in Italy. Protagoniste dell'evento organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana, le collezioni autunno/inverno 2026/27 (da martedì 24/02/2026 a lunedì 02/03/2026) Progetto Fuoco 2026
- 15ª edizione del salone biennale di Veronafiere, appuntamento internazionale dedicato al settore del riscaldamento e della produzione di energia attraverso la biomassa. Presenti 430 brand provenienti da 38 paesi che presentano tutte le novità del mercato su una superficie espositiva di 65mila metri quadri (da mercoledì 25/02/2026 a sabato 28/02/2026) Integrae SIM - "Financial Galà"
- Dubai - L'evento, organizzato da Integrae SIM, rappresenta un'opportunità di dialogo tra la business community locale, stakeholder e investitori internazionali negli Emirati Arabi Uniti e promuove PMI italiane quotate su Euronext Growth Milan ad alto potenziale di crescita, favorendo relazioni finanziarie e opportunità di espansione sul territorio emiratino Banca d'Italia
- Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia; Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia
09:30 - SACE - "Export Breakfast" Presentazione Mappa dell'Export 2026
- Sede SACE, Roma - Durante l'incontro SACE presenterà la Mappa dell'Export 2026, lo strumento interattivo che analizza opportunità e rischi per le imprese italiane in 200 mercati esteri, per approfondire come sta cambiando la geografia dell'export italiano. L'incontro sarà guidato da Alessandro Terzulli, Capo Economista di SACE
09:30 - ECON - Christine Lagarde
- Discorso di apertura di Christine Lagarde, in audizione ECON davanti alla Commissione degli Affari Economici e Monetari (ECON) del Parlamento Europeo a Bruxelles
10:00 - Confetra - Assemblea pubblica 2026
- Auditorium Antonianum, Roma - L'Assemblea Annuale sarà l'occasione per celebrare l'80° anniversario della Confederazione e aprire un confronto sulle prospettive future del settore. Interverranno, tra gli altri, il Presidente di Confetra, Carlo De Ruvo, i ministri Urso e Musumeci, e i viceministri Rixi e Leo (in attesa di conferma)
12:00 - BCE
- Pubblicazione dei rendiconti finanziari della BCE per il 2025
17:00 - Attività di Governo - Giorgia Meloni incontra Nikos Christodoulidis
- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra a Palazzo Chigi il Presidente della Repubblica di Cipro, Nikos Christodoulidis Titoli di Stato
: Tesoro
- Asta medio-lungo; Regolamento BTP Short - BTP€i Aziende
: Dedem
- CDA: Bilancio doValue
- CDA: Bilancio ENI
- Appuntamento: Comunicato stampa sul preconsuntivo e conference call Esprinet
- Appuntamento: Partecipazione alla IT Conference 2026, organizzata da Intesa Sanpaolo IGD
- CDA: Bilancio Intesa Sanpaolo
- CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio della Capogruppo e del bilancio consolidato relativi all’esercizio 2025 Pozzi Milano
- CDA: Bilancio Stellantis
- CDA: Risultati dell’esercizio 2025
08:30 - Prysmian
- Appuntamento: Comunicato stampa e media conference call per la presentazione dei risultati Q4 & FY25 con il CEO, Massimo Battaini
11:00 - Poste Italiane
- Appuntamento: Capital Markets Day - Presentazione dei risultati preliminari di Gruppo FY2025 e della guidance 2026 del piano strategico "The Connecting Platform"
14:30 - IGD SIIQ
