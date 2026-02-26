Eventi e scadenze del 26 febbraio 2026

Giovedì 26/02/2026

Dedem

doValue

ENI

Esprinet

IGD

Intesa Sanpaolo

Pozzi Milano

Stellantis

Prysmian

Poste Italiane

(Teleborsa) -- Torna Milano Moda Donna, settimana dedicata alla moda femminile, con numerose sfilate e presentazioni delle grandi Maison che hanno reso famoso il Made in Italy. Protagoniste dell'evento organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana, le collezioni autunno/inverno 2026/27- 15ª edizione del salone biennale di Veronafiere, appuntamento internazionale dedicato al settore del riscaldamento e della produzione di energia attraverso la biomassa. Presenti 430 brand provenienti da 38 paesi che presentano tutte le novità del mercato su una superficie espositiva di 65mila metri quadri- Dubai - L'evento, organizzato da Integrae SIM, rappresenta un'opportunità di dialogo tra la business community locale, stakeholder e investitori internazionali negli Emirati Arabi Uniti e promuove PMI italiane quotate su Euronext Growth Milan ad alto potenziale di crescita, favorendo relazioni finanziarie e opportunità di espansione sul territorio emiratino- Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia; Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia09:30 -- Sede SACE, Roma - Durante l'incontro SACE presenterà la Mappa dell'Export 2026, lo strumento interattivo che analizza opportunità e rischi per le imprese italiane in 200 mercati esteri, per approfondire come sta cambiando la geografia dell'export italiano. L'incontro sarà guidato da Alessandro Terzulli, Capo Economista di SACE09:30 -- Discorso di apertura di Christine Lagarde, in audizione ECON davanti alla Commissione degli Affari Economici e Monetari (ECON) del Parlamento Europeo a Bruxelles10:00 -- Auditorium Antonianum, Roma - L'Assemblea Annuale sarà l'occasione per celebrare l'80° anniversario della Confederazione e aprire un confronto sulle prospettive future del settore. Interverranno, tra gli altri, il Presidente di Confetra, Carlo De Ruvo, i ministri Urso e Musumeci, e i viceministri Rixi e Leo (in attesa di conferma)12:00 -- Pubblicazione dei rendiconti finanziari della BCE per il 202517:00 -- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra a Palazzo Chigi il Presidente della Repubblica di Cipro, Nikos Christodoulidis- Asta medio-lungo; Regolamento BTP Short - BTP€i- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Comunicato stampa sul preconsuntivo e conference call- Appuntamento: Partecipazione alla IT Conference 2026, organizzata da Intesa Sanpaolo- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio della Capogruppo e del bilancio consolidato relativi all’esercizio 2025- CDA: Bilancio- CDA: Risultati dell’esercizio 202508:30 -- Appuntamento: Comunicato stampa e media conference call per la presentazione dei risultati Q4 & FY25 con il CEO, Massimo Battaini11:00 -- Appuntamento: Capital Markets Day - Presentazione dei risultati preliminari di Gruppo FY2025 e della guidance 2026 del piano strategico "The Connecting Platform"14:30 -- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati al 31 dicembre 2025