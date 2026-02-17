Nomura, S&P alza outlook a positivo in vista del miglioramento delle prospettive di utili stabili

(Teleborsa) -haa "" da "stabile" l'su, importante banca d'investimento giapponese, confermando i rating creditizi a lungo e breve termine "BBB+/A-2".L'agenzia di rating ritiene chedel gruppo a un livello paragonabile a quello dei concorrenti globali. Si tratta della crescita dei ricavi ricorrenti derivanti dalla sua attività di gestione patrimoniale e di un aumento dei suoi asset under management nella sua attività di gestione degli investimenti.Lee ora coprono circa il 30% delle spese operative di tutti i segmenti. Il. "Riteniamo che ciò contribuirà a sostenere la performance del gruppo in caso di deterioramento delle condizioni di mercato - si legge nella nota di S&P - A nostro avviso, il contesto operativo nazionale sta sostanzialmente migliorando. Tra i fattori a sostegno figurano una strategia governativa volta a promuovere gli investimenti in titoli tra le famiglie, tassi di interesse moderatamente più elevati associati alla continua inflazione e una solida attività aziendale come fusioni, acquisizioni e ristrutturazioni aziendali".Nel 2025, Nomura hae ha cercato di espandere fonti di reddito stabili all'estero in attività diverse dai mercati globali e dall'investment banking. Nomura sta modificando la direzione della sua allocazione del capitale, passando dal business wholesale alla gestione degli investimenti e al banking. Nel business wholesale, si sta inoltre impegnando per diversificare i prodotti al fine di ridurre la volatilità degli utili. Sebbene la significativa incertezza nel contesto operativo globale possa rendere gli utili del gruppo più volatili, la diversificazione delle fonti di reddito e gli sforzi di controllo dei costi mitigheranno, a nostro avviso, le fluttuazioni della performance.