Milano 10:48
44.378 -0,75%
Nasdaq 20-gen
24.988 0,00%
Dow Jones 20-gen
48.489 -1,76%
Londra 10:48
10.122 -0,05%
Francoforte 10:48
24.558 -0,59%

Londra: positiva la giornata per Anglo American

Migliori e peggiori
Londra: positiva la giornata per Anglo American
(Teleborsa) - Avanza la società mineraria, che guadagna bene, con una variazione del 2,59%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Anglo American rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 33,62 sterline. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 32,96. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 32,65.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```