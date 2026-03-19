Parigi: si concentrano le vendite su Kering

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la multinazionale del lusso , che presenta una flessione del 3,12% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Kering rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico del colosso del lusso segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 234 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 239,5. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 231,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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