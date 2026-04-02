Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 2-apr
24.046 0,00%
Dow Jones 2-apr
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Londra 2-apr
10.436 0,00%
Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

Amsterdam: si concentrano le vendite su ArcelorMittal

Migliori e peggiori, In breve
Amsterdam: si concentrano le vendite su ArcelorMittal
Retrocede il produttore di acciaio, con un ribasso del 3,69%.
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