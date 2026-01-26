Pirelli, CNRC presenta proposta per risolvere problemi governance. Camfin: soluzione pregiudizievole per business

Pirelli

(Teleborsa) -(CNRC), la controllata di Sinochem a cui fa capo la partecipazione in, "ha presentato una soluzione strutturata e sostenuta da solide motivazioni, basata su strumenti societari tipici e di ampio utilizzo, in linea con le migliori prassi internazionali, con l'obiettivo di risolvere sia il quadro di governance di Pirelli sia le eventuali criticità connesse ai requisiti regolamentari statunitensi". Lo comunica il gruppo CNRC, con una nota, in cui "auspica sinceramente che tale proposta costruttiva possa essere valutata in modo neutrale con un reale spirito di cooperazione".precisa che "la soluzione proposta da CNRC sarebbe pregiudizievole per il modello di business di Pirelli e per lo sviluppo tecnologico della società".Inoltre, si legge, "tale proposta non consentirebbe a Pirelli, in ogni caso, di essere in linea con la normativa americana sui veicoli connessi. Camfin, dal canto suo, ha avanzato una proposta nell'interesse di tutti gli stakeholders e della società, e che avrebbe permesso a Pirelli di allinearsi con certezza alla normativa USA".nell'interesse della società, del mercato e di tutti gli stakeholders".