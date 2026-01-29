Pirelli corre in Borsa su ipotesi soluzione blind trust per evitare il piazzamento di Sinochem

Pirelli

Equita

Pirelli

(Teleborsa) - Seduta da protagonista a Piazza Affari per, produttore italiano di pneumatici quotata su Euronext Milan, dopo che stamattina Il Messaggero ha scritto cheattraverso il ricorso ad un, strumento che separa proprietà e controllo. In pratica, Sinochem trasferirebbe la sua partecipazione del 34,1% in un trustee, entità che agisce autonomamente senza rivelare al disponente le decisioni decisionali.Il quotidiano ha precisato che: le autorità statunitensi, già interpellate, non avrebbero avuto nulla da obiettare su questa soluzione che di fatto equivale ad una sterilizzazione dei diritti di voto; Camfin "avrebbe manifestato al governo molta cautela" per valutare se le regole del Trust garantiscano l'interesse di Pirelli e del mercato, in particolare si opporrebbero alla possibilità di scelta del trustee da parte di Sinochem, anziché essere scelto tra le opzioni proposte da terzi. Sembra che questa possa essere una soluzione"Se il via libera delle autorità di regolamentazione statunitensi verrà confermato, questa soluzione potrebbe consentire a Sinochem di mantenere la proprietà della quota di Pirelli, consentendole al contempo di operare pienamente negli Stati Uniti", osserva Banca Akros. "Verrebbe meno il rischio di placement di una quota della partecipazione di Sinochem entro il 17 marzo (scadenza da rispettare per essere conformi alla legislazione USA che vieta l'utilizzo di SW di fornitori con azionisti rilevanti cinesi), ma", commentano gli analisti diOttima la performance di, che. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 6,561 e successiva a 6,803. Supporto a 6,319.