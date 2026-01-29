Pirelli corre in Borsa su ipotesi soluzione blind trust per evitare il piazzamento di Sinochem

(Teleborsa) - Seduta da protagonista a Piazza Affari per Pirelli
, produttore italiano di pneumatici quotata su Euronext Milan, dopo che stamattina Il Messaggero ha scritto che Sinochem e Camfin, con la mediazione del Governo italiano, avrebbero trovato un accordo per risolvere l'impasse sulle governance
attraverso il ricorso ad un blind trust
, strumento che separa proprietà e controllo. In pratica, Sinochem trasferirebbe la sua partecipazione del 34,1% in un trustee, entità che agisce autonomamente senza rivelare al disponente le decisioni decisionali.
Il quotidiano ha precisato che: le autorità statunitensi, già interpellate, non avrebbero avuto nulla da obiettare su questa soluzione che di fatto equivale ad una sterilizzazione dei diritti di voto; Camfin "avrebbe manifestato al governo molta cautela" per valutare se le regole del Trust garantiscano l'interesse di Pirelli e del mercato, in particolare si opporrebbero alla possibilità di scelta del trustee da parte di Sinochem, anziché essere scelto tra le opzioni proposte da terzi. Sembra che questa possa essere una soluzione per evitare che Pirelli subisca limitazioni alla propria attività in USA
.
"Se il via libera delle autorità di regolamentazione statunitensi verrà confermato, questa soluzione potrebbe consentire a Sinochem di mantenere la proprietà della quota di Pirelli, consentendole al contempo di operare pienamente negli Stati Uniti", osserva Banca Akros. "Verrebbe meno il rischio di placement di una quota della partecipazione di Sinochem entro il 17 marzo (scadenza da rispettare per essere conformi alla legislazione USA che vieta l'utilizzo di SW di fornitori con azionisti rilevanti cinesi), ma non verrebbe rimosso, dato che per Sinochem riteniamo non abbia senso restare come azionista puramente finanziario
", commentano gli analisti di Equita
.
Ottima la performance di Pirelli
, che si attesta a 6,46 euro, con un aumento del 4,36%
. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 6,561 e successiva a 6,803. Supporto a 6,319.