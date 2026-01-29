Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per CIR

(Teleborsa) - Bene la holding finanziaria
, con un rialzo del 2,02%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che CIR
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,77%, rispetto a +0,61% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Il quadro tecnico della società fondata da Carlo De Benedetti
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 0,696 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 0,714. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 0,686.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)