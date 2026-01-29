Milano 12:41
45.361 +0,49%
Nasdaq 28-gen
26.023 0,00%
Dow Jones 28-gen
49.016 +0,02%
Londra 12:41
10.216 +0,60%
Francoforte 12:41
24.613 -0,84%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per CIR

Migliori e peggiori
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per CIR
(Teleborsa) - Bene la holding finanziaria, con un rialzo del 2,02%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che CIR mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,77%, rispetto a +0,61% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Il quadro tecnico della società fondata da Carlo De Benedetti segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 0,696 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 0,714. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 0,686.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```