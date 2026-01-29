Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per CIR

holding finanziaria

CIR

società fondata da Carlo De Benedetti

(Teleborsa) - Bene la, con un rialzo del 2,02%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,77%, rispetto a +0,61% dell').Il quadro tecnico dellasegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 0,696 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 0,714. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 0,686.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)