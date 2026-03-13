Milano 11:32
44.413 -0,10%
Nasdaq 12-mar
24.534 -1,73%
Dow Jones 12-mar
46.678 -1,56%
Londra 11:32
10.284 -0,20%
Francoforte 11:32
23.493 -0,41%

Produzione industriale Unione Europea (YoY) in gennaio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Produzione industriale Unione Europea (YoY) in gennaio
Unione Europea, Produzione industriale in gennaio su base annuale (YoY) -1,2%, in calo rispetto al precedente +2,2% (la previsione era +1,4%).
Condividi
```