Abilmente 2026: prime tappe a Vicenza, Milano e Roma

(Teleborsa) - Con l’arrivo della primavera torna, la manifestazione didedicata al, che inaugura le prime edizioni del 2026 a Vicenza, Roma e Milano. L’evento si conferma punto di riferimento per creativi, professionisti e appassionati del fatto a mano, forte di unaFormat unico nel panorama fieristico,che sceglie la fiera non solo per acquistare, ma soprattutto per. Dai mondi del filo alla decorazione, dalla carta ai bijoux, l’offerta si sviluppa attraverso centinaia di laboratori, dimostrazioni dal vivo e mostre di arte tessile di rilievo internazionale. Un vero ecosistema creativo sintetizzato dal nuovo payoff: "".Il viaggio parte dalLa novità di quest’anno èlo spazio nato in collaborazione con Confartigianato Vicenza per portare la creatività tra i banchi di scuola attraverso la formazione dei docenti. Il progetto risponde al crescente interesse da parte del mondo educational. Per gli amanti del tessile, torna l’internazionalità con la mostra concorso di EQA (European Quilt Association):. Una giuria qualificata selezionerà le opere finaliste e i vincitori, che saranno premiati con una cerimonia ufficiale. Immancabile l’, che presenterà l’installazione: un omaggio alla natura e alle grandi opere della storia dell'arte reinterpretate con tecniche tessili miste (uncinetto, ferri, telaio e ricamo). Un progetto "in divenire" che invita i visitatori a contribuire portando in fiera le proprie creazioni tessili.Dal 26 febbraio al primo marzo,L’edizione capitolina punta sulla manualità dolce con il progetto Storie di Lana Fiaba a cura di Anna Esposito (alias NearteNeparte art&craft): un percorso dedicato alla lana cardata e al feltro ad ago che unisce laboratori per adulti e letture animate per i più piccoli. Grande attesa per le proposte dell’areache ospiterà diversi laboratori, tra cucito creativo, acquerello e creatività solidale, e un appuntamento imperdibile per la community: nella giornata di giovedì 26 febbraio, infatti, l’influencer dell’uncinettosarà presente in fiera per incontrare il pubblico e le sue follower.La tappa meneghina, in programma dal 26 al 29 marzo, si presenta con una grande novità:Una scelta volta a offrire un’esperienza di visita più ariosa e rilassante, immersa nel verde. La nuova location garantisce facilità di parcheggio e ottimi collegamenti (800m dalla metro M4 Linate con navetta dedicata), creando il contesto ideale per esplorare le iconiche aree del Salone come La Via delle Idee, dove i creativi e le creative più amati d'Italia condividono tendenze e tutorial, e l’area Abilmente Academy, con corsi tecnici a numero chiuso tenuti da professionisti del fatto a mano.