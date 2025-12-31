Mancano 37 giorni alle Olimpiadi: la fiaccola a Bari celebra unità e partecipazione

(Teleborsa) - Il percorso di avvicinamento aisi arricchisce di un nuovo momento ad alto valore simbolico. Oggi, mercoledì 31 dicembre,approdo conclusivo del percorso pugliese che, nei giorni precedenti, ha attraversato diverse località del territorio regionale.Il passaggio della Fiamma rappresentaun viaggio che percorre l’Italia da nord a sud, coinvolgendo comunità e territori diversi, e ribadendo la dimensione nazionale e inclusiva di Milano Cortina 2026. Anche la Puglia entra così a pieno titolo nel racconto olimpico, confermando come i Giochi Invernali non siano un evento circoscritto alle aree montane, ma un progetto capace di unire l’intero Paese.La tappa di Bari, fissata nell’ultimo giorno dell’anno, assume un significato ulteriore.accompagnando la chiusura del 2025 con uno sguardo rivolto al futuro e rafforzando il legame tra sport, territori e valori condivisi.Un passaggio che scandisce il countdown versocome un percorso collettivo, capace di attraversare l’Italia e di lasciare una legacy diffusa fatta di unità, coinvolgimento e orgoglio nazionale.