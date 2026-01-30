Milano 10:00
45.435 +0,80%
Nasdaq 29-gen
25.884 0,00%
Dow Jones 29-gen
49.072 +0,11%
Londra 10:00
10.194 +0,21%
Francoforte 10:00
24.526 +0,89%

Analisi Tecnica: EUR/GBP del 29/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 29/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 gennaio

Andamento piatto per il cross Euro contro la valuta britannica, che propone sul finale un +0,03%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'Euro nei confronti della Sterlina Inglese, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 0,8654. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 0,8689. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 0,8642.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```