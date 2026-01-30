Milano 10:01
45.437 +0,80%
Nasdaq 29-gen
25.884 0,00%
Dow Jones 29-gen
49.072 +0,11%
Londra 10:01
10.193 +0,21%
Francoforte 10:00
24.526 +0,89%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 29/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 29/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 gennaio

Allunga timidamente il passo il derivato italiano, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,27%.

Tecnicamente, il Future sul FTSE MIB è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 45.605, mentre il supporto più immediato si intravede a 45.040. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 46.170.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
