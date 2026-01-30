Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 29/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 gennaio
Allunga timidamente il passo il derivato italiano, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,27%.
Tecnicamente, il Future sul FTSE MIB è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 45.605, mentre il supporto più immediato si intravede a 45.040. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 46.170.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)