Milano 10:01
45.437 +0,80%
Nasdaq 29-gen
25.884 0,00%
Dow Jones 29-gen
49.072 +0,11%
Londra 10:01
10.193 +0,21%
Francoforte 10:01
24.518 +0,86%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 29/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 29/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 gennaio

Appiattita la performance del principale indice della Borsa di Milano, che porta a casa un trascurabile -0,14%.

Le implicazioni di medio periodo del FTSE MIB confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 45.400 con primo supporto visto a 44.791. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 44.507.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```