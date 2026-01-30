Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 29/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 gennaio
Appiattita la performance del principale indice della Borsa di Milano, che porta a casa un trascurabile -0,14%.
Le implicazioni di medio periodo del FTSE MIB confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 45.400 con primo supporto visto a 44.791. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 44.507.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)