Busitalia, Veneto presenta a Padova i nuovi autobus sostenibili a metano

(Teleborsa) -, prosegue il percorso di rinnovamento del parco mezzi e di riduzione dell'impatto ambientale del trasporto pubblico locale. Questa mattina, presso la Sala della Loggia Amulea a Padova, sono stati presentati i nuovi autobus sostenibili alimentati a gas naturale destinati al servizio extraurbano. All'appuntamento hanno preso parteAssessore ai Trasporti - Mobilità e Lavori Pubblici della Regione del Veneto,Presidente della Provincia e Sindaco della Città di Padova,Assessore alla Mobilità del Comune di Padova,, Consigliere provinciale con delega al TPL,, Presidente di Busitalia e, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Busitalia Veneto.I mezzi presentati oggi fanno parte del, entrati in servizio nel novembre 2025, in anticipo rispetto alle tempistiche contrattuali. Si tratta di veicoli di grande capacità, particolarmente efficaci sulle tratte extraurbane caratterizzate da elevato pendolarismo, in quanto ogni autobus può accogliere fino a 118 passeggeri, rientranti in una fornitura complessiva di 36 veicoli di questa tipologia acquistati grazie ai finanziamenti del PSNMS – DM 81/21, Linea Regioni I e II quinquennio. L'investimento per i primi 22 mezzi ammonta a 9,7 milioni di euro, di cui l'80% coperto da fondi pubblici.L'arrivo di questi autobus consolida ulteriormente l'nella sola area di Padova sono oggi già operativi 56 autobus elettrici, con un incremento ulteriore della flotta ecologica già programmato nel prossimo futuro. Entro l'estate 2026 entreranno infatti in esercizio gli altri 14 autobus da 18 metri a gas naturale, cui si aggiungeranno 5 autobus da 15 metri e 1 autobus da 12 metri a trazione ibrida. A partire dal 2027, la flotta extraurbana si arricchirà inoltre di 14 autobus diesel/ibridi da 12 metri e 7 autobus elettrici da 15 metri di ultima generazione, grazie ai fondi FSC 21–27 e PSNMS- linea regioni II quinquennio."Questo investimento – afferma il– conferma l'impegno di Busitalia nell'accompagnare i territori in un percorso di crescita responsabile, attraverso scelte concrete orientate al lungo periodo. Il trasporto pubblico rappresenta infatti una leva fondamentale per lo sviluppo sostenibile e per il miglioramento della qualità della vita delle comunità che serviamo"."I nuovi autobus alimentati a gas naturale, già operativi su diverse linee extraurbane a forte domanda, – aggiunge– si integrano in una flotta che oggi comprende anche 56 bus elettrici in servizio a Padova, rafforzando l'impegno di Busitalia Veneto verso una mobilità sempre più moderna, sostenibile ed efficiente".