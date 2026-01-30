Ena, ok dell'assemblea ad acquisto azioni proprie per massimi 400mila euro

(Teleborsa) - Ena
, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan attiva nel settore dell’amministrazione degli immobili, ha fatto sapere che l’assemblea ordinaria degli azionisti, riunitasi venerdì 30 gennaio, ha deliberato l’autorizzazione al Consiglio di Amministrazione
a effettuare operazioni di acquisto di azioni proprie ordinarie
fino ad un numero massimo di azioni che, tenuto conto delle azioni proprie ENA di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società o dalle società da essa controllate, rientri nel controvalore massimo di 400.000 euro
.