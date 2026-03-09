Philogen, informativa sull'acquisto di azioni proprie

Philogen

azienda biofarmaceutica che sviluppa farmaci per il trattamento del cancro e delle malattie infiammatorie croniche

(Teleborsa) -, con riferimento al programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver, dal 2 al 6 marzo 2026 inclusi, complessivamenteal prezzo medio unitario di 20,9924 euro per azione, per undiDall'inizio del programma, Philogen ha acquistato 58.881 azioni ordinarie, per un controvalore complessivo di 1.295.664,95 euro.Al 6 marzo, il Gruppo ha in portafoglio complessivamente 352.831 azioni ordinarie, pari allo 0,8688% del capitale sociale.Sul listino milanese, oggi, punta con decisione al rialzo la performance dell, con una variazione percentuale del 2,33%.