Philogen, informativa sull'acquisto di azioni proprie

(Teleborsa) - Philogen, con riferimento al programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 2 al 6 marzo 2026 inclusi, complessivamente 3.005 azioni proprie, al prezzo medio unitario di 20,9924 euro per azione, per un controvalore di 63.082,27 euro.

Dall'inizio del programma, Philogen ha acquistato 58.881 azioni ordinarie, per un controvalore complessivo di 1.295.664,95 euro.

Al 6 marzo, il Gruppo ha in portafoglio complessivamente 352.831 azioni ordinarie, pari allo 0,8688% del capitale sociale.

Sul listino milanese, oggi, punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda biofarmaceutica che sviluppa farmaci per il trattamento del cancro e delle malattie infiammatorie croniche, con una variazione percentuale del 2,33%.

