Venerdì 6 Marzo 2026, ore 14.58
USA, Variazione occupati in febbraio
Economia
In breve
Finanza
Macroeconomia
06 marzo 2026 - 14.35
USA,
Variazione occupati in febbraio pari a -92K unità
, in calo rispetto al precedente 126K unità (la previsione era 58K unità).
(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
