USA, Variazione occupati in febbraio

USA, Variazione occupati in febbraio pari a -92K unità, in calo rispetto al precedente 126K unità (la previsione era 58K unità).

