Mercoledì 4 Marzo 2026, ore 15.09
USA, Occupati ADP in marzo
04 marzo 2026 - 14.20
USA,
Occupati ADP in marzo pari a 63K unità
, in aumento rispetto al precedente 11K unità (la previsione era 50K unità).
(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
