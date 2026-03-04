Milano 14:52
USA, Occupati ADP in marzo
USA, Occupati ADP in marzo pari a 63K unità, in aumento rispetto al precedente 11K unità (la previsione era 50K unità).

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
