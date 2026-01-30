Milano 9:54
45.410 +0,74%
Nasdaq 29-gen
25.884 0,00%
Dow Jones 29-gen
49.072 +0,11%
Londra 9:54
10.188 +0,16%
24.510 +0,82%

Francoforte: luce verde per Puma

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per Puma, che mostra una salita bruciante del 3,81% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Puma rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 21,99 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 22,65. Il peggioramento di Puma è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 21,63.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
