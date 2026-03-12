Francoforte: Deutsche Bank scende verso 25,7 Euro

(Teleborsa) - Si muove in perdita la prima banca tedesca come assets , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,96% sui valori precedenti.



L'andamento di Deutsche Bank nella settimana, rispetto al DAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario di breve periodo della banca d'affari tedesca evidenzia un declino dei corsi verso area 25,7 Euro con prima area di resistenza vista a 26,71. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 25,35.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```