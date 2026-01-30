Milano 11:38
45.355 +0,62%
Nasdaq 29-gen
25.884 0,00%
Dow Jones 29-gen
49.072 +0,11%
Londra 11:38
10.192 +0,19%
Francoforte 11:37
24.461 +0,62%

Germania, disoccupazione stabile a gennaio al 6,3%

Economia, Macroeconomia
Germania, disoccupazione stabile a gennaio al 6,3%
(Teleborsa) - Risulta stabile la disoccupazione in Germania a gennaio. Lo rileva il Federal Labour Office, secondo cui il tasso di disoccupazione destagionalizzato è al 6,3%, in linea con il dato registrato nel mese precedente e stimato dagli analisti.

Parallelamente, non c'è stata una crescita apprezzabile nei disoccupati, mentre le stime di consensus davano un piccolo incremento di 4mila unità, dopo i 3mila in più rilevati a dicembre.

Il numero complessivo dei disoccupati (non destagionalizzato) sale a 3,085 milioni dai precedenti 2,910 milioni. Quello destagionalizzato è in leggero calo a 2,976 milioni da 2,977 milioni.
Condividi
```