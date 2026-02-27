Milano 10:56
Germania, stabile la disoccupazione a febbraio

Germania, stabile la disoccupazione a febbraio
(Teleborsa) - Risulta stabile la disoccupazione in Germania a febbraio. Lo rileva il Federal Labour Office, secondo cui il tasso di disoccupazione destagionalizzato è al 6,3%, in linea con il dato registrato nel mese precedente e stimato dagli analisti.

Parallelamente, c'è stata una crescita di 1000 disoccupati, mentre le stime di consensus davano un incremento di 2mila unità, dopo la variazione nulla rilevata a gennaio.

Il numero complessivo dei disoccupati (non destagionalizzato) cala a 3,070 milioni dai precedenti 3,085 milioni. Quello destagionalizzato è in lieve aumento a 2,977 milioni da 2,976 milioni.
