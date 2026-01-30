Milano 17:35
45.527 +1,00%
Nasdaq 19:50
25.566 -1,23%
Dow Jones 19:50
48.684 -0,79%
Londra 17:35
10.224 +0,51%
Francoforte 17:35
24.539 +0,94%

New York: allunga il passo Stryker

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo per il fornitore di apparecchiature ortopediche, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,05%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Stryker rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di breve periodo di Stryker evidenzia un declino dei corsi verso area 362,8 USD con prima area di resistenza vista a 375,2. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 356,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
