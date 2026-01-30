Milano 16:39
New York: giornata depressa per Shopify

(Teleborsa) - Sottotono l'azienda di commercio globale con sede in Canada, che passa di mano con un calo del 3,40%.

Se si analizza l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.


Lo status tecnico di medio periodo di Shopify ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 140,8 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 144,2, mentre il primo supporto è stimato a 137,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
