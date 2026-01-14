Milano 17:35
New York: prevalgono le vendite su Shopify

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per l'azienda di commercio globale con sede in Canada, che esibisce una perdita secca del 7,13% sui valori precedenti.

L'andamento di Shopify nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo status tecnico di Shopify è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 162,3 USD, mentre il primo supporto è stimato a 151,6. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 172,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
