New York: prevalgono le vendite su Shopify

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per l'azienda di commercio globale con sede in Canada
, che esibisce una perdita secca del 7,13% sui valori precedenti.
L'andamento di Shopify
nella settimana, rispetto al Nasdaq 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status tecnico di Shopify
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 162,3 USD, mentre il primo supporto è stimato a 151,6. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 172,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)